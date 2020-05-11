На донской трассе погиб юный мотоциклист

11 Май 2020 2020-05-11T10:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария унесла жизнь 15-летнего парня. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кашары - Морозовск.

Управляя мотоциклом VELS-300, подросток не смог выбрать безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

- Постращавший получил травмы несовместимые с жизнью, - отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU