На донской трассе погиб юный мотоциклист
Парень въехал в дерево
Парень не смог рассчитать оптимальную скорость движенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страшная авария унесла жизнь 15-летнего парня. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кашары - Морозовск.
Управляя мотоциклом VELS-300, подросток не смог выбрать безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
- Постращавший получил травмы несовместимые с жизнью, - отметили в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU