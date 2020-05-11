В Ростовской области защитные комплекты для медиков закуплены впрок

11 Май 2020 2020-05-11T14:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В донском регионе запаса защитных комплектов для медиков хватит на 18 дней. Как сообщили в областном пресс-центре по предотвращению коронавирусной инфекции, в нужном количестве есть костюмы, респираторы, бахилы высокие, очки, а также защитные экраны.

Так, одноразовые маски для медицинских работников имеются в количестве 820 тысяч штук. В запасе 90 тысяч масок, поступивших в Ростовскую область в рамках договора пожертвования.

Известно, что с 11 мая на склад оного из региональных операторов будут доставлены 115 тысяч респираторов, 50 тысяч очков, 50 тысяч бахил высоких, 115 тысяч защитных костюмов.

Напомним, в Ростовской области продолжает увеличится количество зараженных коронавирусом. Общее число больных увеличилось до 1851 человека. Вылечиться смогли 407 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU