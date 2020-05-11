2020-05-11T14:02:01+03:00
Общество

В Ростовской области защитные комплекты для медиков закуплены впрок

Специалисты ожидают дополнительную поставку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Защитные средства закуплены с запасомЗащитные средства закуплены с запасомФото: Иван МАКЕЕВ
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В донском регионе запаса защитных комплектов для медиков хватит на 18 дней. Как сообщили в областном пресс-центре по предотвращению коронавирусной инфекции, в нужном количестве есть костюмы, респираторы, бахилы высокие, очки, а также защитные экраны.

Так, одноразовые маски для медицинских работников имеются в количестве 820 тысяч штук. В запасе 90 тысяч масок, поступивших в Ростовскую область в рамках договора пожертвования.

Известно, что с 11 мая на склад оного из региональных операторов будут доставлены 115 тысяч респираторов, 50 тысяч очков, 50 тысяч бахил высоких, 115 тысяч защитных костюмов.

Напомним, в Ростовской области продолжает увеличится количество зараженных коронавирусом. Общее число больных увеличилось до 1851 человека. Вылечиться смогли 407 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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