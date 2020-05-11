2020-05-11T14:34:09+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Отключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когдаОтключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когдаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Отключение света в Ростове-на-Дону с 12 по 13 марта 2020 года: где и когда. Как сообщили энергетики, часть домов в донской столицы будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону с 12 по 13 мая 2020 года*

12 мая, с 9 до 17 часов:

- проспект Кировский, 7-11, 12-14; улица Красных Зорь, 55-65, 60-76

13 мая, с 10 до 16 часов

- Суворова, 2-12, 3-9.

Отключения связаны с техобслуживанием оборудования. Работы проводятся для подготовки к следующему отопительному периоду.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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