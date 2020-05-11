Отключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону с 12 по 13 марта 2020 года: где и когда. Как сообщили энергетики, часть домов в донской столицы будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону с 12 по 13 мая 2020 года*
12 мая, с 9 до 17 часов:
- проспект Кировский, 7-11, 12-14; улица Красных Зорь, 55-65, 60-76
13 мая, с 10 до 16 часов
- Суворова, 2-12, 3-9.
Отключения связаны с техобслуживанием оборудования. Работы проводятся для подготовки к следующему отопительному периоду.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU