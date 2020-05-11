2020-05-11T14:55:04+03:00
Общество

COVID-19 выявили у жителей 24 городов и районов Ростовской области

Количество заболевших продолжает расти
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Количество заболевших продолжает расти. Фото: Архив КПКоличество заболевших продолжает расти. Фото: Архив КП
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Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 1851 человека. За минувшие сутки больных стало на 88 человек больше. Количество зараженных в Ростове выросло на 24 человека, сообщается на портале регионального правительства.

За день девять заболевших арегистрировали – в Заветинском районе, восемь – в Мясниковском, по шесть – в Шахтах и Белокалитвинском районе. По четыре случая заражения выявили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, по три – в Волгодонске, Азовском и Константиновском районах. Еще по два инфицированных COVID-19 – в Батайске, Новочеркасске, Аксайском и Зерноградском районах. По одному случаю подтверждено в десяти городах и районах: Новошахтинске, Таганроге, Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Обливском, Сальском, Целинском районах Ростовской области.

Напомним, в регионе запас защитных средств для медиков рассчитан на 18 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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