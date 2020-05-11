Подписчики расхвалили кукольную внешности дочери модели Анастасии Костенко

11 Май 2020 2020-05-11T15:29:02+03:00

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Старшая дочь ростовской модели Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова уже вскоре сможет обзавестись собственным фан-клубом. В свои почти два года девочка все больше становится похожей на хорошенькую куколку.

kostenko.94 Анастасия Костенко с дочерью Миланой

В последнее время многочисленные подписчики Анастасии Костенко все чаще восхищаются красотой Миланы. Люди считают, что она вяла все самые лучшие черты от знаменитых родителей.

"Какая же она красивая,просто куколка Милана...от красивых родителей и от любви рождаются красивые дети", "Хорошенькая до невозможности", "Этот ребёнок, как ангелочек", "Такая доча классная. У нее личико наимелеейшее", - писали поклонники.

kostenko.94 Семья Тарасовых с дочками

Молодая мама после рождения второй дочки Евы выглядит потрясающе. Дончанка поддерживает фигуру спортивными упражнениями и правильными питанием. Некоторые отмечают, что Анастаия Костенко выглядит так, будто и не рожала.

Супруги Тарасовы уже планируют то, как будут отмечать двухлетие девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU