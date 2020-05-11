2020-05-11T15:42:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону врачи не смогли спасти жизнь 87-летней пенсионерки с коронавирусом

У женщины были сопутствующие заболевания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациенткуМедики сделали все возможное, чтобы спасти пациенткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество погибших от коронавируса увеличилось еще на одного человека. В Ростове скончалась 87-летняя жительница Ростова. Женщина тала 22-й жертвой новой смертельно опасной инфекции. Об том сообщили в правительстве региона.

По словам медиков, женщина страдала хроническими заболеваниями, которые осложнили лечение и ход болезни.

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться. Так, за сутки в Ростовской области выявлено 88 новых случаев. Общее количество больных выросло до 1851 человека.

В Ростове-на-Дону врачи зарегистрировали 24 новых случая заражения новым вирусом COVID-19. На втором месте в рейтинге оказался Заветинский район, где 9 больных коронавирусом, в Мясниковском районе 8 случаев. В Белокалитвнском районе и Шахтах по 6 новых заболевших смертельно опасным вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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