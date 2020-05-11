В Ростове-на-Дону врачи не смогли спасти жизнь 87-летней пенсионерки с коронавирусом
Количество погибших от коронавируса увеличилось еще на одного человека. В Ростове скончалась 87-летняя жительница Ростова. Женщина тала 22-й жертвой новой смертельно опасной инфекции. Об том сообщили в правительстве региона.
По словам медиков, женщина страдала хроническими заболеваниями, которые осложнили лечение и ход болезни.
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться. Так, за сутки в Ростовской области выявлено 88 новых случаев. Общее количество больных выросло до 1851 человека.
В Ростове-на-Дону врачи зарегистрировали 24 новых случая заражения новым вирусом COVID-19. На втором месте в рейтинге оказался Заветинский район, где 9 больных коронавирусом, в Мясниковском районе 8 случаев. В Белокалитвнском районе и Шахтах по 6 новых заболевших смертельно опасным вирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU