11 Май 2020 2020-05-11T16:28:34+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону: 152 ребенка находятся под наблюдением медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Все они получают необходимое лечение

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В Ростове в понедельник, 11 мая, под наблюдением медицинских работников из-за подозрения COVID-19 находятся 1324 человека. Как сообщила пресс-служба городской администрации, врачи наблюдают а состоянием 152 детей.

Так, а минувшие сутки выбыли из-под наблюдения 78 человек, 26 пациентов находятся в обсерваторе. 101 человек получает лечение в горбольнице №1 им. Семашко, еще 35 - в городской больнице №20.

Всего в Ростове зафиксировано 530 заболевших COVID-19, что 24 человека больше.

Напомним, в регионе зарегистрирован 1851 случай заболевания COVID–19. Специалисты лабораторий провели за сутки 1716 тестов на коронавирусную инфекцию. С момента начала пандемии в регионе выполнили почти 54,5 тысячи исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU