В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус
Водитель не успел затормозить
Авария произошла на Большой Садовой. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ-НА-ДОНУ! новости"
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Водитель автобуса № 80 наехал на пешехода на улице Большой Садовой в понедельник, 11 мая.ЧП произошло этим утром.
По предварительной информации, постращавший пытался перебежать дорогу в неположенном месте. 38-летний мужчина не смог рассчитать расстояние и угодил под колеса автобуса.
- Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Во время аварии водитель автобуса и пассажиры автобуса не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU