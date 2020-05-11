В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус

11 Май 2020 2020-05-11T17:37:28+03:00

Авария произошла на Большой Садовой. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ-НА-ДОНУ! новости"

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Водитель автобуса № 80 наехал на пешехода на улице Большой Садовой в понедельник, 11 мая.ЧП произошло этим утром.

По предварительной информации, постращавший пытался перебежать дорогу в неположенном месте. 38-летний мужчина не смог рассчитать расстояние и угодил под колеса автобуса.

- Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Во время аварии водитель автобуса и пассажиры автобуса не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU