2020-05-11T20:43:54+03:00
Общество

Пять новых судей назначили в Ростовской области

Большинство новых судей в Арбитражном суде
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Арбитражный суд Ростовской области. Фото: Googe. КартыАрбитражный суд Ростовской области. Фото: Googe. Карты
Изменить размер текста:

Президент России назначил пять новых судей в донском регионе. Соответствующий указ был подписан в конце апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Так, наибольшее количество назначений в Арбитражном суде Ростовской области. Там будут работать Кристина Харькова, Валентина Штрауб, Татьяна Солуянова и Дмитрии Гамов.

Известно, что Кристина Харькова и Валентина Штрауб ранее являлись помощниками судей, а Татьяна Солуянова руководила отделом анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда.

В Южном окружном военном суде на пост назначили Дениса Галкина. Ранее он замещал должность заместителя председателя суда Ростовского гарнизона. Свою карьеру он начинал следователем по особо важным делам ростовского СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус
Президент РФ объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Коронавирус в Ростове-на-Дону: 152 ребенка находятся под наблюдением медиков
В Ростове-на-Дону врачи не смогли спасти жизнь 87-летней пенсионерки с коронавирусом
Подписчики расхвалили кукольную внешности дочери модели Анастасии Костенко
COVID-19 выявили у жителей 24 городов и районов Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когда
В Ростовской области защитные комплекты для медиков закуплены впрок
Полиция проверит появление снимка одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова
При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина
На донской трассе погиб юный мотоциклист
Баста перепел популярную песню военных лет
В Ростове-на-Дону планируют восстановить троллейбусный маршрут №7
Донские полицейские помогли застрявшим на дороге пенсионерам
Ростовская область оказалась на 10 месте по количеству больных коронавирусом
Анастасию Костенко взбесили женщины, критикующие ее детей
Госпиталь в Ростовской области признали лучшим по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
Два больных коронавирусом за сутки погибли в Ростовской области
Власти выделили 8,5 млн рублей ЦГБ Батайска на средства дезинфекции и индивидуальной защиты
Жители Ростовской области поучаствовали в акции «Флаги России»
В Ростове провели праздничный салют в честь 75-летия Победы в ВОВ