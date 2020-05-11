Пять новых судей назначили в Ростовской области

11 Май 2020 2020-05-11T20:43:54+03:00

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Президент России назначил пять новых судей в донском регионе. Соответствующий указ был подписан в конце апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Так, наибольшее количество назначений в Арбитражном суде Ростовской области. Там будут работать Кристина Харькова, Валентина Штрауб, Татьяна Солуянова и Дмитрии Гамов.

Известно, что Кристина Харькова и Валентина Штрауб ранее являлись помощниками судей, а Татьяна Солуянова руководила отделом анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда.

В Южном окружном военном суде на пост назначили Дениса Галкина. Ранее он замещал должность заместителя председателя суда Ростовского гарнизона. Свою карьеру он начинал следователем по особо важным делам ростовского СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU