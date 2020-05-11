Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара

11 Май 2020 2020-05-11T21:52:32+03:00

Он находится под подпиской о невыеде

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27-летний житель Новочеркасска пойдет под суд за неудачную сделку. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже самовара, но не передал товар.

Покупатель оплатил самовар и хотел получить его по почте. Но после зачисления денег торговец отключил телефон, так и и не выполнив условия продажи.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU