Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги

11 Май 2020 2020-05-11T22:05:26+03:00

Подозреваемый может отправиться в тюрьму на два года Фото: Артем КИЛЬКИН

Ему грозит два года тюрьмы

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Отчаявшийся 25-летний безработный житель Азовского района, оставшись без денег, решился пойти на кражу. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, он демонтировал 5 метров рельсов на законсервированном железнодорожном пути.

По предварительной версии, подозреваемый собирался вывезти украденное на своей машине и сдать на металлолом. За металл он должен был получить деньги. Специалисты оценили нанесенный ущерб в 21 тысячу рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU