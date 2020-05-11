Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Отчаявшийся 25-летний безработный житель Азовского района, оставшись без денег, решился пойти на кражу. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, он демонтировал 5 метров рельсов на законсервированном железнодорожном пути.
По предварительной версии, подозреваемый собирался вывезти украденное на своей машине и сдать на металлолом. За металл он должен был получить деньги. Специалисты оценили нанесенный ущерб в 21 тысячу рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит два года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU