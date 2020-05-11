Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову

11 Май 2020 2020-05-11T23:01:06+03:00

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33-летний защитник ФК «Ростов» из Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о своих любимых городах мира. Донская столица оказалась в числе самых лучших в личном рейтинге игрока линии обороны. Интервью футболиста появилось на официальном сайте РПЛ.

Футболист отметил то, что в Ростове люди приветливее, чем в других российских городах.

-Я даже поверить не могу, что в Краснодаре или Казани смог найти только по одному-два классных заведения, зато в Ростове сходу назову минимум двадцать, - сообщил Рагнар Сигурдссон.

По его словам, его любимая девушка очень любит Ростов. А еще в том городе он значительно улучшил свои знания русского языка.

- Я бы включил Ростов в тройку самых любимых городов, в которых когда-либо был. Могу точно сказать, что я снова туда приеду, - отметил футболист.

Стоит отметить, что сейчас футболисты ФК "Ростов" активно тренируются, ведь вскоре матчи РПЛ планируют восстановить.

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ИСТОЧНИК KP.RU