Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T08:40:35+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 38-летний местный житель пришел домой к потерпевшей под видом рабочего, поскольку девушка действительно обращалась по объявлению для проведения ремонта в квартире. Злоумышленник пообещал выполнить все работы, но для закупки материалов попросил внести предоплату. Но после получения денег он перестал выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила около 240 тысяч рублей.

Как только женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU