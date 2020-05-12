2020-05-12T08:40:35+03:00
Происшествия

Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей

Мужчина попросил предоплату за стройматериалы
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове злоумышленник ограбил местную жительницуВ Ростове злоумышленник ограбил местную жительницуФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 38-летний местный житель пришел домой к потерпевшей под видом рабочего, поскольку девушка действительно обращалась по объявлению для проведения ремонта в квартире. Злоумышленник пообещал выполнить все работы, но для закупки материалов попросил внести предоплату. Но после получения денег он перестал выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила около 240 тысяч рублей.

Как только женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове местный житель стал жертвой мошенничества.

Злоумышленника задержали правоохранители.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус
Президент РФ объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Коронавирус в Ростове-на-Дону: 152 ребенка находятся под наблюдением медиков
В Ростове-на-Дону врачи не смогли спасти жизнь 87-летней пенсионерки с коронавирусом
Подписчики расхвалили кукольную внешности дочери модели Анастасии Костенко
COVID-19 выявили у жителей 24 городов и районов Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 12 -13 мая 2020 года: где и когда
В Ростовской области защитные комплекты для медиков закуплены впрок
Полиция проверит появление снимка одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова
При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина
На донской трассе погиб юный мотоциклист
Баста перепел популярную песню военных лет
В Ростове-на-Дону планируют восстановить троллейбусный маршрут №7
Донские полицейские помогли застрявшим на дороге пенсионерам
Ростовская область оказалась на 10 месте по количеству больных коронавирусом
Анастасию Костенко взбесили женщины, критикующие ее детей
Госпиталь в Ростовской области признали лучшим по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
Два больных коронавирусом за сутки погибли в Ростовской области
Власти выделили 8,5 млн рублей ЦГБ Батайска на средства дезинфекции и индивидуальной защиты
Жители Ростовской области поучаствовали в акции «Флаги России»
В Ростове провели праздничный салют в честь 75-летия Победы в ВОВ