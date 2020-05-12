2020-05-12T08:58:43+03:00
Происшествия

Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей

Подозреваемую разыскивает полиция
Виктория Никитина
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В Ростове мошенница похитила с карты ростовчанки 90 тысяч рублейВ Ростове мошенница похитила с карты ростовчанки 90 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове разыскивают женщину, подозреваемую в совершении мошенничества.

Оперативники провели проверку и выяснили, что потерпевшая на одном из сайтов разместила объявление о сдаче квартиры. Чуть позже ей поступил звонок от девушки, которая, якобы, увидела объявление и хочет снять квартиру на длительный срок. Злоумышленница тут же предложила оплатить арендную сумму. Она попросила у владелицы квартиры реквизиты банковской карты. Ничего не подозревая, заявительница продиктовала номер карты, владельца и срок действия, а также назвала секретный номер для обеспечения безопасности транзакций при дистанционной оплате. Через несколько минут с ее счета было списано 90 тысяч рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенницы и незамедлительно обратилась в полицию. Пока злоумышленницу разыскать не удалось.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полученными средствами злоумышленница распорядиться не успела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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