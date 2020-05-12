Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег

12 Май 2020 2020-05-12T10:55:39+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в мошенничестве. Как сообщает региональное управление ГУ МВД России, женщина попросила совою подругу купить ей лекарства.

Заболевшая ростовчанка передала злоумышленнице 45 тысяч рублей на приобретение необходимых медикаментов. Горе-подруга решила, что лекарства ей не нужны, поэтому присвоила себе всю сумму и потратила ее по своему усмотрению.

Сейчас в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Женщина дала полицейским подписку о невыезде, а также надлежащем поведении на время расследования.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", молодой безработный мужчина пытался похитить рельсы с железной дороги в Батайске. В случае, если его вина будет доказана, то мужчине грозит тюремный срок за совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU