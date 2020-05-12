Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей

12 Май 2020 2020-05-12T12:59:12+03:00

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Во вторник, 12 мая, глава департамента потребительского рынка донского региона провела брифинг в штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ирина Теларова рассказала о ценах на медицинские маски в Ростовской области.

- Сегодня в предприятиях сетевой отрасли медицинские маски можно купить от 20 до 130 рублей. Многоразовые маски продаются от 50 рублей. На рынках все зависит от того, что это за маска, но среднем цены от 20 до 200 рублей, - отметила глава департамента.

По ее словам, специалистами ведомства не осуществляет регулирование цен, однако, если сравнивать цены на этот товар в марте и в мае, то можно заметить снижение стоимости.

- Предприятия-производители не будут завышать цены, ведь люди просто не будут их покупать, - говорит Ирина Теларова. - Были обращения от граждан по вопросу завышения стоимости. Между тем, обоснованного завышения цен не выявлено.

АЛЛО!

По вопросам завышения стоимости на товары Вы можете обратиться в УФАС по телефону: 8 (863) 286-98-16

ИСТОЧНИК KP.RU