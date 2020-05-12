Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину

12 Май 2020 2020-05-12T13:01:16+03:00

Ребенок катался на двухколесном самокате во дворе одного из домов

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В городе Шахты произошло ДТП, в ходе которого девушка за рулем отечественного автомобиля сбила школьницу на самокате. В результате происшествия, 9-летнюю девочку доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, инцидент случился накануне вечером. 28-летняя девушка за рулем "Лада Гранта" двигалась по улице Комиссарова. Во дворе, проезжая мимо дома № 90, она не заметила, как на дорогу выехала девочка на самокате.

Примерно в 16:20 водитель сбила школьницу. Видимо, она не смогла вовремя среагировать и не справилась с управлением. Так или иначе, очевидцы случившегося сразу вызвали на место скорую помощь. Приехавшие врачи, госпитализировали 9-летнюю девочку. У нее диагностировали различные травмы.

Вскоре прибыли и сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в причинах происшествия. На данный момент проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU