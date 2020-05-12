2020-05-12T13:25:43+03:00
Общество

Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса

Специалисты разрабатывают план
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина Теларова провела брифинг. Фото: правительство Ростовской области стоп-кадр видеоИрина Теларова провела брифинг. Фото: правительство Ростовской области стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова в региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции провела брифинг во вторник, 12 мая.

Руководитель рассказала о том, что ряд предприятий, пострадавших из-за коронавирусной инфекции, получат поддержку и налоговые послабления.

- Есть сложность в том, что торговля в принципе не привыкла к сферам поддержки, как и сфера бытового обслуживания, а также общественного питания. Пока комплекс мер, который был принят ранее, он недостаточен. Мы подготовили наши предложения, но существует правовая коллизия. Одинаковые меры поддержки не могут быть применены ко всем сферам по тем или иным причинам в соответствии с федеральным законодательством - рассказала глава департамента.

По ее словам, для организаций уже разработан механизм по предоставлению летних площадок, но сейчас они находятся в проработке и дополнительные меры поддержки будут предложены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове дедушка устроил мини-концерт со своего балкона
Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума
Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса
Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус