Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T13:25:43+03:00

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Глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова в региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции провела брифинг во вторник, 12 мая.

Руководитель рассказала о том, что ряд предприятий, пострадавших из-за коронавирусной инфекции, получат поддержку и налоговые послабления.

- Есть сложность в том, что торговля в принципе не привыкла к сферам поддержки, как и сфера бытового обслуживания, а также общественного питания. Пока комплекс мер, который был принят ранее, он недостаточен. Мы подготовили наши предложения, но существует правовая коллизия. Одинаковые меры поддержки не могут быть применены ко всем сферам по тем или иным причинам в соответствии с федеральным законодательством - рассказала глава департамента.

По ее словам, для организаций уже разработан механизм по предоставлению летних площадок, но сейчас они находятся в проработке и дополнительные меры поддержки будут предложены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU