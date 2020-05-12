2020-05-12T14:00:10+03:00
Общество

Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума

Советы профессионального дизайнера и других специалистов
Наталья ВЕСНИНА
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Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума. Фото: freepik.comКак начать ремонт в квартире и не сойти с ума. Фото: freepik.com
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Разнообразие дизайнерских стилей и современных решений позволяют красиво оформить квартиру, наполнить ее разными удобными мелочами, и воплотить при этом практически любые желания. Планируя ремонт, нужно учитывать, что новый интерьер должен прослужить несколько лет. И спустя время он должен быть таким же уютным и комфортным, красивым и актуальным.

Бюджет на ремонт бывает разным, но есть позиции, на которых экономить не стоит. К ним относятся конструктивные элементы, сантехника, электрика, материалы, которые закладывают в стены и полы. Испорченный ламинат можно сменить, обои переклеить, а вот чтобы достать из стены некачественную электрику, нужно начать ремонт заново. О других ошибках, которые не стоит совершать при планировании ремонта, а также о том, как выбрать самые качественные материалы читайте в новом материале – «Делайте ремонт с умом».

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