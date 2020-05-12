В Ростове дедушка устроил мини-концерт со своего балкона

12 Май 2020 2020-05-12T14:06:18+03:00

Он исполнил песни военных лет, а соседи из окон своих квартир ему подпевали.

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В Ростове-на-Дону очевидцы сняли видео, на котором видно, как дедушка со своего балкона поет военные песни. Ролик появился накануне вечером в социальных сетях. Подписчики сразу подметили талант пенсионера, обратив внимание на его сильный голос.

Всеми любимая песни "Катюша" разносилась по всеми двору вблизи дома на улице Таганрогской. Видимо, пенсионер решил устроить импровизированный концерт для прохожих и соседей в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. Выходить на улицу нельзя - режим самоизоляции. Он решил действовать по другому: поставил на балкон колонку, подключил к ней микрофон и громко запел. Хоть его квартира находится на третьем этаже, звуки песни разносились на всю округу.

В какой-то момент в соседних окнах стали появляться люди. Всем были интересно, что это за концерт и кто же артист? Любопытные жители начали выглядывать на улицу. Одна женщина, живущая на этаж выше, принялась снимать инициатора хорошего настроения на телефон.

Пост успел набрать десятки "лайков" и восторженных комментариев.

- А почему так мало? Дедушка очень хорошо поет. Я бы послушала, - призналась подписчица Ангелина.

Балконный концерт на Таганрогской.

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ИСТОЧНИК KP.RU