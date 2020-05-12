2020-05-12T16:53:10+03:00
Общество

В Ростовской области отменили несколько пригородных электричек до лета

Изменения коснутся утренних рейсов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Изменения введены до 31 мая. Фото: Архив КПИзменения введены до 31 мая. Фото: Архив КП
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В донской столице временно отменили часть пригородных электричек, следующих из Ростова в близлежащие города и обратно. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Так, до 31 мая 2020 года отменены некоторые утренние электрички в Батайск и Азов.

Пассажиры не смогут воспользоваться электричкой №6402 Ростов – Батайск, которая отправляется отправление из донской столицы в 06:45. Ее прибытие на место осуществлялось в 07:05.

Отменен электропоезд №6401, следующий по направлению Батайск – Ростов. Он выезжал с вокзала в 08:05. Его прибытие осуществлялось в 08:25

Похожая ситуация обстоит по электричкам, следующим до Азова, маршрут которых проходит через Батайск. Не будет ходить утренний электропоезд №6024 из Ростова, отправление которого осуществляется в 5:48. Этот же поезд выезжал из Азова №6023 в 07:35 утра.

Временно отменено порядка 15 электричек в Таганрог и обратно, а также пять электричек в обоих направлениях из Ростова на станцию Лихую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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