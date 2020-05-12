2020-05-12T17:08:55+03:00
Общество

Жители Ростовской области перестали закупать продукты впрок

Спрос снизился почти вполовину
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Цены на товары в регионе остались на прежнем уровнеЦены на товары в регионе остались на прежнем уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В мае жители Ростовской области стали реже ходить в магазины и на рынки. Как сообщила во время время брифинга директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова, в мае трафик покупателей упал на 40% по сравнению с мартом.

- Мы отмечаем, что трафик покупателей снизился во всех форматах торговли – в сетевых компаниях и на рынках. Спрос на товары падает, - сообщила она.

Отчасти, это связано с действующим в регионе режимом самоизоляции, а также тем, что люди перестали закупать продукты питания впрок.

Цены на товары в регионе остались на прежнем уровне. Наблюдается незначительный рост стоимости овощей и фруктов, но это связано с сезонным фактором.

Сейчас в Ростовской области сформированы товарные запасы на продукты серии "фреш" на срок от двух недель до 40 дней, а также, как минимум, на полгода на другие группы социально значимых товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями
«Бессмертный полк» передаст СК информацию о хакерах, которые осквернили память ростовского ветерана
В Ростовской области активизировались интернет-мошенники
Жители Ростовской области перестали закупать продукты впрок
В Ростовской области отменили несколько пригородных электричек до лета
В Ростове дедушка устроил мини-концерт со своего балкона
Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума
Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса
Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус