Жители Ростовской области перестали закупать продукты впрок

12 Май 2020 2020-05-12T17:08:55+03:00

Цены на товары в регионе остались на прежнем уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В мае жители Ростовской области стали реже ходить в магазины и на рынки. Как сообщила во время время брифинга директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова, в мае трафик покупателей упал на 40% по сравнению с мартом.

- Мы отмечаем, что трафик покупателей снизился во всех форматах торговли – в сетевых компаниях и на рынках. Спрос на товары падает, - сообщила она.

Отчасти, это связано с действующим в регионе режимом самоизоляции, а также тем, что люди перестали закупать продукты питания впрок.

Цены на товары в регионе остались на прежнем уровне. Наблюдается незначительный рост стоимости овощей и фруктов, но это связано с сезонным фактором.

Сейчас в Ростовской области сформированы товарные запасы на продукты серии "фреш" на срок от двух недель до 40 дней, а также, как минимум, на полгода на другие группы социально значимых товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU