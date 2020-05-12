В Ростовской области активизировались интернет-мошенники

12 Май 2020 2020-05-12T17:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ростовской области стали реже нарушать закон, попадать в аварии, устраивать разборки и даже выпивать, но теперь люди чаще страдать от интернет-мошенников. Об этом свидетельствуют данные донского Главка МВД.

Так, в первом квартале уровень преступности в регионе составил 364 преступления на 100 тысяч человек, что сопоставимо со средним по России.

Специалисты наблюдают снижение миграционных потоков и количества преступлений, связанных с иностранцами.

- Продолжает оставаться значительным количество IT-преступлений, в частности, краж с банковских счетов и в отношении электронных денежных средств, совершенных в крупном или особо крупном размере, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции сотрудники донской полиции вместе с представителями Роспотребнадзора, власти и медиками проводят профилактические работы с людьми, а также разъяснительные работы. Ежедневно ведется совместное патрулирование с привлечением представителей Управления Росгвардии, Министерства обороны, казачества и других.

ИСТОЧНИК KP.RU