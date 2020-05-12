В Ростовской области активизировались интернет-мошенники
Жители Ростовской области стали реже нарушать закон, попадать в аварии, устраивать разборки и даже выпивать, но теперь люди чаще страдать от интернет-мошенников. Об этом свидетельствуют данные донского Главка МВД.
Так, в первом квартале уровень преступности в регионе составил 364 преступления на 100 тысяч человек, что сопоставимо со средним по России.
Специалисты наблюдают снижение миграционных потоков и количества преступлений, связанных с иностранцами.
- Продолжает оставаться значительным количество IT-преступлений, в частности, краж с банковских счетов и в отношении электронных денежных средств, совершенных в крупном или особо крупном размере, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции сотрудники донской полиции вместе с представителями Роспотребнадзора, власти и медиками проводят профилактические работы с людьми, а также разъяснительные работы. Ежедневно ведется совместное патрулирование с привлечением представителей Управления Росгвардии, Министерства обороны, казачества и других.
ИСТОЧНИК KP.RU