«Бессмертный полк» передаст СК информацию о хакерах, которые осквернили память ростовского ветерана
"Бессмертный полк" передаст следователям список IP-адресов хакеров, которые отправляли анкеты на сайт общероссийской акции со снимками лидеров Третьего рейха и рядовых немецких офицеров. Об этом рассказал руководитель исполкома общероссийского движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской во время пресс-конференции во вторник, 12 мая.
- Перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, - отметил он.
По его словам, атаки на сайт начались утром 9 мая.
Очевидцы заметили фотографию одного из организаторов Холокоста Генриха Гиммлера в профиле ростовского ветерана, полковника Василия Алексеева. Ростовская полиция также проводит проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU