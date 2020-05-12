2020-05-12T18:06:01+03:00
Общество

«Бессмертный полк» передаст СК информацию о хакерах, которые осквернили память ростовского ветерана

Они сопроводили его профиль снимком одного из лидеров Третьего рейха
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Хакеры устроили атаку на сайт "Бессмертного полка"Хакеры устроили атаку на сайт "Бессмертного полка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"Бессмертный полк" передаст следователям список IP-адресов хакеров, которые отправляли анкеты на сайт общероссийской акции со снимками лидеров Третьего рейха и рядовых немецких офицеров. Об этом рассказал руководитель исполкома общероссийского движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской во время пресс-конференции во вторник, 12 мая.

- Перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, - отметил он.

По его словам, атаки на сайт начались утром 9 мая.

Очевидцы заметили фотографию одного из организаторов Холокоста Генриха Гиммлера в профиле ростовского ветерана, полковника Василия Алексеева. Ростовская полиция также проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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