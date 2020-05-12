2020-05-12T18:39:09+03:00
Общество

«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в Ростовской области с начала 2020 года охватил оптикой 46 тысяч домохозяйств в частном секторе. С этой целью технические специалисты национального провайдера построили сеть по технологии GPON протяженностью около 4 тысяч км. Такая динамика развития оптической инфраструктуры является одной из самых быстрых в стране. Проект реализуется в рамках собственной инвестиционной программы компании. До конца года «Ростелеком» намерен охватить всего около 150 тысяч частных домохозяйств в 171 населенном пункте области.

В сентябре 2019 года губернатор Василий Голубев одобрил разработанные совместно с Правительством Ростовской области предложения «Ростелекома» по цифровой трансформации региона. Основой концепции стала инфраструктурная задача – максимальное увеличение количества жителей с возможностью скоростного доступа к сети.

- Наша цель – вывести экономику и социальную сферу региона на качественно новый уровень с помощью цифровых и платформенных решений. Все это делается для жителей области. И важнейшее условие построения цифровой экосистемы – возможность дончан воспользоваться цифровыми сервисами, – отметил Василий Голубев.

Концепция цифровой трансформации региона, подготовленная «Ростелекомом», включает также предложения по реализации пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области. Базовой задачей на пути к их реализации стало как раз обеспечение большинства жителей региона доступом к цифровым сервисам.

- Это глобальный инфраструктурный проект, который мы запустили, ориентируясь на потребности цифрового развития Ростовской области. В нынешней ситуации очевидно, что он оказался очень своевременным: высокоскоростной доступ в интернет стал жизненной необходимостью, особенно для жителей удаленных районов. Мы разворачиваем оптическую сеть максимально возможными темпами: только за первый квартал 2020 года наши специалисты построили около 4000 км оптики и охватили более 46 тысяч домохозяйств. К концу июня мы планируем как минимум удвоить этот показатель, – сообщил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

На данный момент оптической инфраструктурой «Ростелекома» охвачено более 980 тысяч домохозяйств в почти 700 населенных пунктах Ростовской области. К концу 2020 года национальный цифровой провайдер планирует увеличить это число до 1,13 млн домохозяйств.

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