2020-05-12T19:00:38+03:00
Общество

Из Ростова организуют круизы в Темрюк

Туристы посетят и множество курортных городов
Виктория Никитина
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Из Ростова будут ходить круизы в ТемрюкИз Ростова будут ходить круизы в ТемрюкФото: "КП" Архив
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В Ростове запустят круизы в порты Азовского и Черного морей.

Три круиза станут курсировать уже предстоящей осенью. Об этом сообщили в пресс-службе оператора речных круизов «Водоходъ».

ТУристы смогут посетить в старинный винодельческий регион Темрюк с экскурсиями в Абрау-Дюрсо и Новороссийск, а также Ейск и Таганрог. Там они осмотрят все достопримечательности и пройдутся по южным улицам курортных городов. Туристы побывают в музеях и других самых значимых местах.

В настоящее время круизы запланированы на сентябрь и октябрь, когда уже будет собран весь урожай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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