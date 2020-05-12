Из Ростова организуют круизы в Темрюк
В Ростове запустят круизы в порты Азовского и Черного морей.
Три круиза станут курсировать уже предстоящей осенью. Об этом сообщили в пресс-службе оператора речных круизов «Водоходъ».
ТУристы смогут посетить в старинный винодельческий регион Темрюк с экскурсиями в Абрау-Дюрсо и Новороссийск, а также Ейск и Таганрог. Там они осмотрят все достопримечательности и пройдутся по южным улицам курортных городов. Туристы побывают в музеях и других самых значимых местах.
В настоящее время круизы запланированы на сентябрь и октябрь, когда уже будет собран весь урожай.
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ИСТОЧНИК KP.RU