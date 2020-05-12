2020-05-12T20:25:47+03:00
Происшествия

В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин

Приговор вынесут 14 мая
Виктория Никитина
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В Ростове осудят жителя донского региона за убийства и изнасилованияВ Ростове осудят жителя донского региона за убийства и изнасилованияФото: "КП" Архив
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В Ростове вынесут приговор жителю донского региона, которого обвиняют в убийстве пяти женщин и серии изнасилований.

Приговор будет вынесен Южный окружным военным судом 14 мая жителю Мясниковского района Давиду Сарабашяну. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Выход из совещательной комнаты по делу в отношении Давида Сарабашяна назначен на 14 мая 14:00, - говорится в сообщении.

Сарабашяну было предъявлено обвинение в убийстве пяти девушек на территории Ростовской области. В ходе следствия стало известно, что с октября 2000 по октябрь 2018 года обвиняемый совершил шесть нападений на девушек. Мужчина насиловал и душил своих жертв. Лишь одной потерпевшей удалось спастись при нападении в марте 2015 года.

В отношении Сарабашяна возбудили уголовное дело по статьям 30, 131 УК РФ "Покушение на изнасилование" и "Изнасилование", 132 "Насильственные действия сексуального характера", 105 "Убийство - 5 эпизодов", 158 УК РФ "Кража". Он был арестован. Судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что у него нет психических расстройств.

Стоит отметить, что уголовное преследование по нескольким эпизодам было завершено в связи с истечением сроков давности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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