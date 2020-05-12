Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман

12 Май 2020 2020-05-12T21:47:57+03:00

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В Ростове поймали жителя Ставрополя, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

Инцидент произошел в Советском районе сегодня, 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. В отдел полиции пришел ростовчанин и рассказал, что у него пропала ГАЗель, которая была припаркована около дома. Чуть позже авто нашли на другой улице.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый долгое время наблюдал за стоящими автомобилями. Наконец, он заметил, что один из них оказался открыт, кроме того, владелец еще и оставил в замке зажигания ключ. Злоумышленник беспрепятственно завел мотор и уехал.

Предполагаемого угонщика задержали. Им оказался 33-летний житель Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU