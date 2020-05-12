2020-05-12T21:47:57+03:00
Происшествия

Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман

Владелец машины оставил авто открытым
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове злоумышленник угнал автомобильВ Ростове злоумышленник угнал автомобильФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Ростове поймали жителя Ставрополя, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

Инцидент произошел в Советском районе сегодня, 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. В отдел полиции пришел ростовчанин и рассказал, что у него пропала ГАЗель, которая была припаркована около дома. Чуть позже авто нашли на другой улице.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый долгое время наблюдал за стоящими автомобилями. Наконец, он заметил, что один из них оказался открыт, кроме того, владелец еще и оставил в замке зажигания ключ. Злоумышленник беспрепятственно завел мотор и уехал.

Предполагаемого угонщика задержали. Им оказался 33-летний житель Саратова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за угон мотоцикла.

Он похитил транспортное средство у приятеля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман
В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин
В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями
«Бессмертный полк» передаст СК информацию о хакерах, которые осквернили память ростовского ветерана
В Ростовской области активизировались интернет-мошенники
Жители Ростовской области перестали закупать продукты впрок
В Ростовской области отменили несколько пригородных электричек до лета
В Ростове дедушка устроил мини-концерт со своего балкона
Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума
Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса
Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус