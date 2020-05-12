Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины

12 Май 2020 2020-05-12T22:17:34+03:00

В Ростове на следующей неделе заработают непродовольственные магазины Фото: "КП" Архив

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как город будет возвращаться к привычной жизни после длительной самоизоляции.

По словам Голубева, магазины непродовольственных товаров начнут свою работу на следующей неделе. Но по-прежнему не будут работать точки, которые находятся в торговых центрах. Вместе с магазинам начнут работу автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки.

Но при посещении всех этих заведений необходимо носить маску и перчатки, а также попытаться соблюсти дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU