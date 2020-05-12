Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая

12 Май 2020 2020-05-12T22:46:46+03:00

Вместе с ними заработают МФЦ и центры занятости

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В Ростове после длительной самоизоляции заработают продовольственные ярмарки. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вместе с ярмарками свою работу возобновят многофункциональные центры, но по предварительной записи и центры занятости. А также заработают центры плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

Но при посещении этих учреждений горожане должны надевать маску и перчатки в обязательном порядке.

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Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины.

Торговля возобновится на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU