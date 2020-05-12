Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая
В Ростове после длительной самоизоляции заработают продовольственные ярмарки. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Вместе с ярмарками свою работу возобновят многофункциональные центры, но по предварительной записи и центры занятости. А также заработают центры плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.
Но при посещении этих учреждений горожане должны надевать маску и перчатки в обязательном порядке.
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Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины.
Торговля возобновится на следующей неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU