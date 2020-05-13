2020-05-13T07:58:58+03:00
Происшествия

Пьяная ростовчанка едва не убила полуторагодовалого сына бутылочкой

Ребенок был госпитализирован с различными травмами
Виктория Никитина
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В Ростове молодая мать до полусмерти избила своего малолетнего сынаВ Ростове молодая мать до полусмерти избила своего малолетнего сынаФото: "КП" Архив
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В донской столице местную жительницу обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью собственного ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что 23-летняя ростовчанка, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 7 мая избила бутылочкой для кормления своего полуторагодовалого сына. Она нанесла ему многочисленные удары по голове и телу.

- С множественными телесными повреждениями, квалифицируемыми как тяжкий вред здоровью человека, ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время горе-мать находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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