В Ростове выявили нарушения санитарных норм в транспорте

13 Май 2020 2020-05-13T08:44:35+03:00

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В Ростове-на-Дону комиссия проверила соблюдение перевозчиками санитарных требований. Проверяющие незамедлительно выявили нарушения.

Представители департамента транспорта проверили 22 автобуса всех 12 транспортных предприятий. Их интересовало соблюдение мер по профилактике распространения коронавируса. Проверка была проведена во вторник, 12 мая.

- В 524 автобусах были размещены объявления о необходимости носить маски или респираторы. Также специалисты проверили наличие индивидуальных средств защиты у водителей, - сообщили в пресс-службе городской администрации..

Всего было выявлено три нарушения. Компании-нарушители будут привлечены к ответственности.

Местные жители при выявлении нарушений могут обратиться по телефону 8-800-222-76-76. Также их предупредили о том, что сейчас действует масочный режим.

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Сумма штрафа за нарушение – тысяча рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU