2020-05-13T09:45:11+03:00
Общество

В Ростовской области пропала 73-летняя пенсионерка

Женщина ушла из дома и не вернулась
Ольга ГОПАЛО
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Женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: "Лиза Алерт Юг".Женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлена Галина Лагунова. Известно, что около девяти часов утра в понедельник, 11 мая, 73-летняя женщина ушла из дома, который расположен в переулке Школьный поселка Орловский. Однако обратно так и не вернулась.

- В тот день на ней был одет темно-коричневый халат, темно-синяя кофта, черные галоши и гамаши, на голове косынка белого цвета с красными цветами, - рассказали поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост пенсионерки 165-170 сантиметров, она среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

В настоящее время листовки с поиском Галины Антоновны распространяют в Сети Интернет. Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды: если вам что-то известно о ее местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 02 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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