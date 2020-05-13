2020-05-13T09:57:45+03:00
Общество

Пожарный инспектор из Ростовской области подделала акт проверки за взятку

Женщине грозит наказание
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Подозреваемая может лишиться работы. Фото: Архив КППодозреваемая может лишиться работы. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Пожарного инспектора из Шахт подозревают в получении взятки, а также служебном пологе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, уголовное дело в отношении подозреваемой передано в суд.

Следователи считают, что замначальника городского отдела государственного пожарного надзора выявила нарушения в мебельном магазине. Сотрудниц ведомства выдала предпринимателю предписание об их устранении. Позже инспектор вместо того, чтобы привлечь виновного к административной ответственности, предложила передать ей 30 тысяч рублей в качестве взятки. Согласно документу, нарушения пожарной безопасности в магазине устранены.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в суд для принятия решения. В случае, если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит крупный штраф, потеря работы и прочие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб мужчина
Главный санитарный врач Ростовской области потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах
В Ростов-на-Дону поставляют маски из Китая
Пожарный инспектор из Ростовской области подделала акт проверки за взятку
В Ростовской области пропала 73-летняя пенсионерка
В Ростове выявили нарушения санитарных норм в транспорте
Пьяная ростовчанка едва не убила полуторагодовалого сына бутылочкой
Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины
Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман
В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин
В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями