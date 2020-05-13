Пожарный инспектор из Ростовской области подделала акт проверки за взятку

13 Май 2020 2020-05-13T09:57:45+03:00

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Пожарного инспектора из Шахт подозревают в получении взятки, а также служебном пологе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, уголовное дело в отношении подозреваемой передано в суд.

Следователи считают, что замначальника городского отдела государственного пожарного надзора выявила нарушения в мебельном магазине. Сотрудниц ведомства выдала предпринимателю предписание об их устранении. Позже инспектор вместо того, чтобы привлечь виновного к административной ответственности, предложила передать ей 30 тысяч рублей в качестве взятки. Согласно документу, нарушения пожарной безопасности в магазине устранены.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в суд для принятия решения. В случае, если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит крупный штраф, потеря работы и прочие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU