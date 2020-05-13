В Ростов-на-Дону поставляют маски из Китая

13 Май 2020 2020-05-13T10:11:47+03:00

Объем местного производства составляет около 130 штук тысяч в день

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В Ростовской области производство медицинских масок увеличили местные компании. Как сообщила во время брифинга директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, на Дону ежедневно производится около 130 тысяч штук.

Сейчас объемы продаж этого вида товаров растут активными темпами.

- Осуществляются поставки масок из других регионов и из-за рубежа – из Китая», – отметила Ирина Теларова.

Продажу масок в Ростовской области осуществляют преимущественно торговые сети – на их долю приходится свыше 40% объема продаж, также маски продают предприниматели и реализуют на рынках.

В Ростовской области стоимость масок составляет от 20 до 200 рублей за штуку. Цена зависит от материала, функции и месте пропажи. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", глава департамента считает эту стоимость обоснованной.

ИСТОЧНИК KP.RU