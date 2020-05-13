2020-05-13T11:00:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону при пожаре погиб мужчина

Еще двое погибших - в Ростовской области
Ольга ГОПАЛО
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Во вторник, 12 мая, около девяти часов вечера в Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что по телефону единой диспетчерской службы звонивший сообщил, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу в Железнодорожный район.

- Возгорание произошло в частном доме на улице Плеханова, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины.

Известно, что спустя 16 минут пожар удалось локализовать, еще через две минуты полностью ликвидировать. В ведомстве рассказали, что в результате ЧП погиб человек. Приехавшим на место медикам скорой оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

В настоящее время личность погибшего и причина устанавливается. А по факту произошедшего в ведомстве проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Кроме того, за минувшие сутки в огне погибли еще два человека. Так, при пожаре в летней кухне погиб 58-летний мужчина, а в хуторе Раково-Таврический, где загорелся частный дом, погибла 73-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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