2020-05-13T11:32:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на нескольких улиц ограничат движение

Об этом рассказали в городском Департаменте автодорог
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону будет ограничено движение сразу на нескольких улицах.В Ростове-на-Дону будет ограничено движение сразу на нескольких улицах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове-на-Дону будет ограничено движение сразу на нескольких улицах. Об этом рассказали в городском Департаменте автомобильных дорог.

В частности, до 30 июня будет ограничено транзитное движение транспортных средств на участке от улицы 5-я Линия до улицы 11-я Линия. Автомобилистам предлагают ехать в объезд по улице Закруткина, улице 5-я Линия и улице 1-я Пролетарская. Причина - работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Мясникова.

Кроме того, со 2 июня по 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Алагирской. Там все это время будет проводиться ремонт автомобильной дороги.

Также с 18 мая часть города останется без горячей воды, отключения планируют в Северном жилом массиве, Темернике и в районе проспекта Ленина. Причина - плановые работы. Воды не будет несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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