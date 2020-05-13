В Ростове-на-Дону на нескольких улиц ограничат движение

13 Май 2020 2020-05-13T11:32:40+03:00

В Ростове-на-Дону будет ограничено движение сразу на нескольких улицах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом рассказали в городском Департаменте автодорог

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону будет ограничено движение сразу на нескольких улицах. Об этом рассказали в городском Департаменте автомобильных дорог.

В частности, до 30 июня будет ограничено транзитное движение транспортных средств на участке от улицы 5-я Линия до улицы 11-я Линия. Автомобилистам предлагают ехать в объезд по улице Закруткина, улице 5-я Линия и улице 1-я Пролетарская. Причина - работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Мясникова.

Кроме того, со 2 июня по 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Алагирской. Там все это время будет проводиться ремонт автомобильной дороги.

Также с 18 мая часть города останется без горячей воды, отключения планируют в Северном жилом массиве, Темернике и в районе проспекта Ленина. Причина - плановые работы. Воды не будет несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU