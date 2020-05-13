2020-05-13T11:41:25+03:00
Общество

В Шахтах у продавца с прилавка украли мобильный

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого
Ольга ГОПАЛО
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Позже выяснилось, что мужчина забрал чужой телефон для себя.Позже выяснилось, что мужчина забрал чужой телефон для себя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В отдел полиции города Шахты обратился местный житель, который рассказал, что кто-то украл с прилавка его мобильный телефон, когда тот отвлекся на одного из клиентов. Стражи порядка приняли заявление и стали искать предполагаемого преступника.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, под подозрением оказался 55-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина уже был судим за незаконное хранение боеприпасов и оружия. Он признался полицейским, что телефон украл для себя, а не для продажи или для того, чтобы сдать в ломбард.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда и мужчину признают виновным, ближайшее несколько лет снова отправится за решетку. Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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