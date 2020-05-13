В Ростове-на-Дону можно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу

13 Май 2020 2020-05-13T12:05:31+03:00

Рассказываем, кому и зачем нужны тесты на антитетла к COVID-19

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Переболел ли я коронавирусом? А, может быть, я уже перенёс коронавирус бессимптомно? Сформировался ли иммунитет к этому вирусу? Нужно ли мне продолжать изоляцию? Несколько месяцев назад мы всей семьей переболели, и теперь хотим узнать чем?

О бессимптомном течении COVID-19 и последующем выздоровлении можно узнать, только сдав анализы на антитела к коронавирусу.

Антитела к COVID-19 появляются в крови только тех, кто, так или иначе, перенёс коронавирус. Тяжесть перенесённых симптомов не имеет значения. Тесты на антитела сегодня могут сказать о том, что в вашем организме сформирован иммунный ответ, и вы в какой-то момент переболели коронавирусом. Именно IgG отвечают за сформированный иммунитет после перенесенного заболевания, а поэтому представляют наибольший интерес.

Будет ли этот иммунитет длительный и будет ли он действовать в течении сезона? Ответа на этот и многие другие вопросы не дает нам даже Всемирная Организация Здравоохранения.

КОМУ ИНТЕРЕСНО ТЕСТИРОВАНИЕ

В первую очередь, тест на антитела будет интересен тем:

1. Кто мог переболеть бессимптомно.

2. Кто во время болезни не проводил анализ ПЦР на вирус.

3. Кто часто пользуется общественным транспортом.

4. Кто находился на самоизоляции или карантине без клинических проявлений, либо лечился в амбулаторных условиях и получил отрицательный анализ ПЦР.

5. Кто имеет иные причины для беспокойства.

Если ваш вынужденный карантин еще не закончился, не нужно нарушать режим самоизоляции. Продержитесь, пожалуйста, 14 дней. За это время сформируется иммунитет, и вы выдержите все требуемые нормативы по времени.

Если у вас есть тревога, что тесты закончатся, вы можете зарезервировать их по номеру тел.: 223-17-77 на определенную дату.

Медицинский центр «Семья»

ул. Дачная, 8 пр. Буденновский, 61/12

Тел. 8 (863) 223-17-77

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