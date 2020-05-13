В Ростове-на-Дону угнали «ГАЗель», чтобы покататься
Житель Ростова-на-Дону остался без своей машины «ГАЗель» после того, как оставил ее на одной из улиц города. Инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы.
Полицейским удалось достаточно быстро найти подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 20-леий ростовчанин. Он признался, что взломал окно и замок зажигания и угнал авто. При этом парень собирался на ней просто покататься. А позже, испугавшись ответственности, просто бросил машину на одной из городских улиц.
Теперь в отношении горе-угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Не исключено, что после него он может оказаться в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU