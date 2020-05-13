2020-05-13T12:17:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали серийных воров-домушников

Последнюю кражу они совершили на Северном
Ольга ГОПАЛО
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Преступников интересовали деньги и украшения.Преступников интересовали деньги и украшения.Фото: Ольга КОСТИНА
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Жительница Ростова-на-Дону стала жертвой преступников. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что кто-то был там в ее отсутствие - окно было взломано, а ценные вещи пропали.

В итоге после ее заявления под подозрение полицейских попали двое ростовчан, возраст которых 28 и 38 лет. У них за плечами уже были судимости, в одном сулучае за грабеж, в другом - за кражу. Добычей злоумышленников стали деньги и ювелирные украшения. В общей сложности, сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Позже, как добавили в донском главке, выяснилось, что мужчины причастны еще к пяти похожим кражам на полмиллиона рублей. Схема преступлений была даже, а уезжали они с добытым добром в легковушке, в которой их и задержали.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сесть они теперь могут всерьез и на долго. Полицейские пообещали, что найденное у воришек имущество скоро вернут законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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