В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров

13 Май 2020 2020-05-13T12:25:57+03:00

После 15 мая люди не смогут посещать фитнес-центры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Специалисты подготовили план по постепенному снятию ограничений после снятия режима нерабочих дней и коронавирусной инфекции в Ростовской области. Об этом сообщил на заседании регионального штаба губернатор Василий Голубев.

Так, с 15 мая в в прежнем режиме начнут работать Центр занятости, продовольственные ярмарки, МФЦ. А на следующей рабочей неделе заработают салоны красоты.

- Сохраняется запрет на работу фитнес- и спа-центров, бань, саун, а также соляриев, - рассказал Василий Голубев.

Сейчас рассматривают вопрос о разрешении занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек с сохранением социальной дистанции.Решение об этом будет принято позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU