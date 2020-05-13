В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров
Специалисты подготовили план по постепенному снятию ограничений после снятия режима нерабочих дней и коронавирусной инфекции в Ростовской области. Об этом сообщил на заседании регионального штаба губернатор Василий Голубев.
Так, с 15 мая в в прежнем режиме начнут работать Центр занятости, продовольственные ярмарки, МФЦ. А на следующей рабочей неделе заработают салоны красоты.
- Сохраняется запрет на работу фитнес- и спа-центров, бань, саун, а также соляриев, - рассказал Василий Голубев.
Сейчас рассматривают вопрос о разрешении занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек с сохранением социальной дистанции.Решение об этом будет принято позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU