2020-05-13T12:25:57+03:00
Общество

В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров

Уже с 15 мая начнут действовать послабления
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
После 15 мая люди не смогут посещать фитнес-центрыПосле 15 мая люди не смогут посещать фитнес-центрыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Специалисты подготовили план по постепенному снятию ограничений после снятия режима нерабочих дней и коронавирусной инфекции в Ростовской области. Об этом сообщил на заседании регионального штаба губернатор Василий Голубев.

Так, с 15 мая в в прежнем режиме начнут работать Центр занятости, продовольственные ярмарки, МФЦ. А на следующей рабочей неделе заработают салоны красоты.

- Сохраняется запрет на работу фитнес- и спа-центров, бань, саун, а также соляриев, - рассказал Василий Голубев.

Сейчас рассматривают вопрос о разрешении занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек с сохранением социальной дистанции.Решение об этом будет принято позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира Путина

В донском регионе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора
В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров
В Ростове-на-Дону задержали серийных воров-домушников
В Ростове-на-Дону угнали «ГАЗель», чтобы покататься
В Ростове-на-Дону можно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу
В Шахтах у продавца с прилавка украли мобильный
В Ростове-на-Дону на нескольких улиц ограничат движение
"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб мужчина
Главный санитарный врач Ростовской области потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах
В Ростов-на-Дону поставляют маски из Китая
Пожарный инспектор из Ростовской области подделала акт проверки за взятку
В Ростовской области пропала 73-летняя пенсионерка
В Ростове выявили нарушения санитарных норм в транспорте
Пьяная ростовчанка едва не убила полуторагодовалого сына бутылочкой
Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины
Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман
В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин
В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями