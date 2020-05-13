В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростове-на-Дону владельцы домашних животных могут сделать бесплатную прививку от бешенства своим любимым питомцам. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, акция продлится до 16 июня, а принимать ветеринарные врачи по этому вопросу будут только четыре часа в день - с 12:00 до 16:00 по определенным адресам (их можно узнать по телефонам, указанным ниже).
Известно, что вакцина применяется отечественная, а сама процедура занимает около десяти минут.
В ведомстве добавили, что всего же с начала этого года донские ветврачи привили от бешенства уже 76 тысяч голов крупного рогатого скота, 72 тысячи собак и 11 тысяч кошек, которые живут на территории нашей области.
В ведомстве напомнили, что прививку нужно делать всем животным, начиная с двухмесячного возраста.
АЛЛО!
Дополнительную информацию можно получить
пр. Кировский 106, т. 264-68-19;
ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;
ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;
ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;
ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;
ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.
* Государственные ветеринарные лечебницы.
ИСТОЧНИК KP.RU