В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства

13 Май 2020 2020-05-13T12:29:12+03:00

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В Ростове-на-Дону владельцы домашних животных могут сделать бесплатную прививку от бешенства своим любимым питомцам. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, акция продлится до 16 июня, а принимать ветеринарные врачи по этому вопросу будут только четыре часа в день - с 12:00 до 16:00 по определенным адресам (их можно узнать по телефонам, указанным ниже).

Известно, что вакцина применяется отечественная, а сама процедура занимает около десяти минут.

В ведомстве добавили, что всего же с начала этого года донские ветврачи привили от бешенства уже 76 тысяч голов крупного рогатого скота, 72 тысячи собак и 11 тысяч кошек, которые живут на территории нашей области.

В ведомстве напомнили, что прививку нужно делать всем животным, начиная с двухмесячного возраста.

АЛЛО!

Дополнительную информацию можно получить

пр. Кировский 106, т. 264-68-19;

ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;

ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;

ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.

* Государственные ветеринарные лечебницы.

ИСТОЧНИК KP.RU