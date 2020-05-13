Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан

13 Май 2020 2020-05-13T14:55:20+03:00

Покажите, что вы делаете в самоизоляции, и выиграйте призы

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Что вы успели за время самоизоляции? Сделать ремонт или генеральную уборку в доме, прочитать любимую книгу или пересмотреть десяток сериалов? А, может быть, вы связали кофточку, испекли громадный торт, или самостоятельно починили стиральную машину? Теперь вы можете похвастаться своими достижениями!

Присылайте фотографии своих достижений на наш фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тройка победителей, набравшая наибольшее число в голосовании, получит ценные призы от партнеров. Привлекайте своих знакомых, чтобы они голосовали за ваши работы.

Заявку можно подать по ССЫЛКЕ или прислать на email natalya.klimenko@phkp.ru

Всем позитива и здоровья!