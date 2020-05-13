2020-05-13T14:55:20+03:00
Общество

Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан

Покажите, что вы делаете в самоизоляции, и выиграйте призы
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Что вы успели за время самоизоляции? Сделать ремонт или генеральную уборку в доме, прочитать любимую книгу или пересмотреть десяток сериалов? А, может быть, вы связали кофточку, испекли громадный торт, или самостоятельно починили стиральную машину? Теперь вы можете похвастаться своими достижениями!

Присылайте фотографии своих достижений на наш фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Тройка победителей, набравшая наибольшее число в голосовании, получит ценные призы от партнеров. Привлекайте своих знакомых, чтобы они голосовали за ваши работы.

Заявку можно подать по ССЫЛКЕ или прислать на email natalya.klimenko@phkp.ru

Всем позитива и здоровья!

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Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
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