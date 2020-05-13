Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Глава региона Василий Голубев рассказал о возможном сроке начала работы салонов красоты и парикмахерских в своем профиле в Instagram.
Ожидается, что это произойдет на следующей рабочей неделе после 18 мая. В это время должны начать работу сфера бытовых услуг, прачечные и другое. Условиями запуска после продолжительного перерыва являются соблюдение санитарных норм и работа по предварительной записи.
Сохраняется запрет на работу тренажерных залов, спа-салонов, бань и соляриев.
Известно, что уже с 15 мая на Дону откроются ярмарки продовольственных товаров. Люди смогут получить услуги в МФЦ, в территориальных центрах занятости, а также плановой медицинской помощи для пациентов. Желающим придется предварительно записаться на прием.
ИСТОЧНИК KP.RU