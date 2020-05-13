2020-05-13T14:54:34+03:00
Общество

Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая

Но закрыты будут тренажерные залы и бани
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В заведениях будут строго следить за соблюдением санитарных нормВ заведениях будут строго следить за соблюдением санитарных нормФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава региона Василий Голубев рассказал о возможном сроке начала работы салонов красоты и парикмахерских в своем профиле в Instagram.

Ожидается, что это произойдет на следующей рабочей неделе после 18 мая. В это время должны начать работу сфера бытовых услуг, прачечные и другое. Условиями запуска после продолжительного перерыва являются соблюдение санитарных норм и работа по предварительной записи.

Сохраняется запрет на работу тренажерных залов, спа-салонов, бань и соляриев.

Известно, что уже с 15 мая на Дону откроются ярмарки продовольственных товаров. Люди смогут получить услуги в МФЦ, в территориальных центрах занятости, а также плановой медицинской помощи для пациентов. Желающим придется предварительно записаться на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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