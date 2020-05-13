2020-05-13T16:15:43+03:00
Общество

В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо

Малышу уже дали имя [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовский зоопарк. Фото: Картв GoogleРостовский зоопарк. Фото: Картв Google
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После окончания самоизоляции жителей Ростовской области ждет приятный сюрприз. В городском зоопарке вновь пополнение. На свет появился жеребенок лошади Пржевальского.

Лошади Пржевальского содержатся в ростовскому зоопарке многие годы. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Лошади Пржевальского содержатся в ростовскому зоопарке многие годы. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Малышка родилась еще в начале апреля у самки Варны и самца Жака. Ей дали имя Веста. Она питается пока только материнским молоком. Она уже начала повторять поведение старших и пытается пробовать их пищу. Позже малышке будут давать пшеничные отруби, сено, веточный корм, свеклу, кабачки, картофель, тыкву и морковь.

Малышка Веста не отходит от родителей. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Малышка Веста не отходит от родителей. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Лошади Пржевальского содержатся в ростовскому зоопарке многие годы. Эти лошади – последние из ныне живущих представителей диких лошадей, исчезнувшие в природе и сохранились в зоопарках и заповедниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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