В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо
После окончания самоизоляции жителей Ростовской области ждет приятный сюрприз. В городском зоопарке вновь пополнение. На свет появился жеребенок лошади Пржевальского.
Лошади Пржевальского содержатся в ростовскому зоопарке многие годы. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
Малышка родилась еще в начале апреля у самки Варны и самца Жака. Ей дали имя Веста. Она питается пока только материнским молоком. Она уже начала повторять поведение старших и пытается пробовать их пищу. Позже малышке будут давать пшеничные отруби, сено, веточный корм, свеклу, кабачки, картофель, тыкву и морковь.
Малышка Веста не отходит от родителей. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
Лошади Пржевальского содержатся в ростовскому зоопарке многие годы. Эти лошади – последние из ныне живущих представителей диких лошадей, исчезнувшие в природе и сохранились в зоопарках и заповедниках.
ИСТОЧНИК KP.RU