В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19
В донском регионе сохраняется риск стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом. Как рассказал главный государственный санитарный врач области Евгений Ковалев, в пятой части случаев коронавируса, 21%, невозможно установить источник заражения.
Жители Ростовской области могут подхватить опасную болезнь в любом общественном месте.
- Несоблюдение правил профилактики и легкомысленное отношение к соблюдению рекомендаций может привести в любой момент к катастрофическому росту заболеваемости, - отметил Евгений Ковалев.
Глава донского Роспотребнадзора считает, что многие люди уже начали забывать про защитные средства, что также может привести к росту числа инфицированных смертельно опасной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU