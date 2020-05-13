2020-05-13T16:33:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19

Люди перестают соблюдать требования безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный государственный санитарный врач области Евгений КовалевГлавный государственный санитарный врач области Евгений Ковалев
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В донском регионе сохраняется риск стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом. Как рассказал главный государственный санитарный врач области Евгений Ковалев, в пятой части случаев коронавируса, 21%, невозможно установить источник заражения.

Жители Ростовской области могут подхватить опасную болезнь в любом общественном месте.

- Несоблюдение правил профилактики и легкомысленное отношение к соблюдению рекомендаций может привести в любой момент к катастрофическому росту заболеваемости, - отметил Евгений Ковалев.

Глава донского Роспотребнадзора считает, что многие люди уже начали забывать про защитные средства, что также может привести к росту числа инфицированных смертельно опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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