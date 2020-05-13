2020-05-13T17:11:41+03:00
Общество

Перевести исполнение заказов в режим онлайн: систему удаленной печати документов разработали в ДГТУ

Запуск сервера запланирован на конец мая
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
Изменить размер текста:

Систему удаленной печати документов «ПринтА4», которая позволит копицентрам перевести исполнение заказов в режим онлайн разработали резиденты промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. По сути, это сервис облачной печати, который позволяет удаленно, оперативно и быстро распечатывать документы. Для распечатки пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить файл в доступное облачное хранилище, выставить необходимые параметры печати и выбрать копировальный центр, где удобно забрать готовые документы. Система в течение 30 секунд автоматически отправляет документы на печать по протоколу IPP без участия в процессе операциониста. А отпечатанные задания разделяются пустым листом А4.

– За счет технологического решения перегонки текстовых файлов в растровые изображения наш сервис позволяет принудительно задавать размерность и цветность итоговой печати, – рассказал резидент промышленного коворкинга «Garaж», автор проекта «ПринтА4» Ярослав Таранов. – Конвертация, осуществляемая встроенными алгоритмами обработки файлов, позволяет сохранить в неизменном виде шрифты и разметку исходных документов и исключить количество брака. Система позволит решить проблемы онлайн-заказов для организаций, оказывающих копировальные услуги, прежде всего проблему бесконтрольной печати, ускорит процесс сбора заявок на печать, а за счет исключения из процесса участия операторов – минимизирует процент некорректно выполненных заданий.

Оплата заказа осуществляется онлайн с помощью защищенного платежного шлюза «Яндекс Касса». Сайт «ПринтА4» принимает оплату банковскими картами, электронными деньгами и средствами со счета мобильного телефона.

Отличие разработки резидентов промковоркинга от зарубежных аналогов – в более простой и универсальной технологии взаимодействия сервера с печатными устройствами.

Сейчас идут последние технические настройки системы. Ее запуск запланирован на конец мая. А первыми партнерами станут сетевые копировальные центры Ростова-на-Дону.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанина осудят за фейк о конфликте на дороге
В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин
ЕГЭ и пандемия COVID-19: рассказываем, как изменятся приемы в ВУЗы и что делать родителям
Баста нанес сокрушительный удар по русскому балету
Почему свое дело надо начинать в кризис?
Перевести исполнение заказов в режим онлайн: систему удаленной печати документов разработали в ДГТУ
В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19
В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо
Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора
В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров