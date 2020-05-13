Перевести исполнение заказов в режим онлайн: систему удаленной печати документов разработали в ДГТУ

13 Май 2020 2020-05-13T17:11:41+03:00

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Систему удаленной печати документов «ПринтА4», которая позволит копицентрам перевести исполнение заказов в режим онлайн разработали резиденты промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. По сути, это сервис облачной печати, который позволяет удаленно, оперативно и быстро распечатывать документы. Для распечатки пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить файл в доступное облачное хранилище, выставить необходимые параметры печати и выбрать копировальный центр, где удобно забрать готовые документы. Система в течение 30 секунд автоматически отправляет документы на печать по протоколу IPP без участия в процессе операциониста. А отпечатанные задания разделяются пустым листом А4.

– За счет технологического решения перегонки текстовых файлов в растровые изображения наш сервис позволяет принудительно задавать размерность и цветность итоговой печати, – рассказал резидент промышленного коворкинга «Garaж», автор проекта «ПринтА4» Ярослав Таранов. – Конвертация, осуществляемая встроенными алгоритмами обработки файлов, позволяет сохранить в неизменном виде шрифты и разметку исходных документов и исключить количество брака. Система позволит решить проблемы онлайн-заказов для организаций, оказывающих копировальные услуги, прежде всего проблему бесконтрольной печати, ускорит процесс сбора заявок на печать, а за счет исключения из процесса участия операторов – минимизирует процент некорректно выполненных заданий.

Оплата заказа осуществляется онлайн с помощью защищенного платежного шлюза «Яндекс Касса». Сайт «ПринтА4» принимает оплату банковскими картами, электронными деньгами и средствами со счета мобильного телефона.

Отличие разработки резидентов промковоркинга от зарубежных аналогов – в более простой и универсальной технологии взаимодействия сервера с печатными устройствами.

Сейчас идут последние технические настройки системы. Ее запуск запланирован на конец мая. А первыми партнерами станут сетевые копировальные центры Ростова-на-Дону.