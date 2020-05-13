Почему свое дело надо начинать в кризис?

13 Май 2020 2020-05-13T17:45:02+03:00

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На первый взгляд, открывать свой бизнес в момент экономического кризиса - не самая лучшая затея. Но многие специалисты отмечают, что это не так! Большинство успешных предпринимателей открывали свой бизнес именно в период кризиса. Ведь именно в таких условиях, когда все зависит от твоих знаний и стараний, появляются самые лучшие бизнес-идеи.

В период кризиса люди стремятся сильно экономить, поэтому многие сферы бизнеса теряют свою доходность и привлекательность в глазах инвесторов. Но другие становятся чрезвычайно востребованными. Например, в кризис 2020 года успешно себя проявили удаленные сервисы, службы курьерской доставки, интернет-магазины, диагностические центры и многие другие сферы.

О том, с чего начать, если вы задумались об открытии бизнеса, каких ошибок стоит избегать, где могут дать подробную консультацию и помочь финансами, читайте в новом материале «Открой свой бизнес: пошаговая инструкция».