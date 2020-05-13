Баста нанес сокрушительный удар по русскому балету

13 Май 2020 2020-05-13T18:06:04+03:00

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Заскучавший на самоизоляции рэпер Василий Вакуленко решил удивить поклонников. Любитель ростовской шаурмы и нестандартных рифм 40-летний Василий Вакуленко надел спортивные шортики и показал свое исполнение эпизодов из балета "Лебединое озеро"

Брутальный артист старательно изображал трагедию лебедя. Мастер-класс по грации музыкант устроил прямо на лужайке частного дома.

bastaakanoggano Баста устроил мастер-класс по балету

Забавный ролик понравился подписчикам. Люди посчитали необычное видео интересным и стали расхваливать рэпера.

"Грациозность в каждом движении", "Достойно, полезные дела делаешь", "Лучший черные лебедь", "Лебединый танец который мы заслужили", "Довольно талантливо, но мне кажется хип-хоп вам Василий пошёл бы больше", "Где-то рыдает от зависти Волочкова", "Пачка у меня есть черная! Могу Вам прислать!!! Для полноты образа", - писали подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU