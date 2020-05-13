2020-05-13T18:06:04+03:00
Общество

Баста нанес сокрушительный удар по русскому балету

Рэпер показал парочку элементов в своем исполнении [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Рэпер Баста. Фото: Instagram Василия ВакуленкоРэпер Баста. Фото: Instagram Василия Вакуленко
Изменить размер текста:

Заскучавший на самоизоляции рэпер Василий Вакуленко решил удивить поклонников. Любитель ростовской шаурмы и нестандартных рифм 40-летний Василий Вакуленко надел спортивные шортики и показал свое исполнение эпизодов из балета "Лебединое озеро"

Брутальный артист старательно изображал трагедию лебедя. Мастер-класс по грации музыкант устроил прямо на лужайке частного дома.

bastaakanogganobastaakanoggano
Баста устроил мастер-класс по балету
93662 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Забавный ролик понравился подписчикам. Люди посчитали необычное видео интересным и стали расхваливать рэпера.

"Грациозность в каждом движении", "Достойно, полезные дела делаешь", "Лучший черные лебедь", "Лебединый танец который мы заслужили", "Довольно талантливо, но мне кажется хип-хоп вам Василий пошёл бы больше", "Где-то рыдает от зависти Волочкова", "Пачка у меня есть черная! Могу Вам прислать!!! Для полноты образа", - писали подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Басты: у автора "Выпускного" не было своего бала, рэпера Василия Вакуленко выгнали из школы за прогулы

"КП" выяснила подробности биографии Басты в школьные годы, получившего за песню "Выпускной" премию "Золотой граммофон-2017" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанина осудят за фейк о конфликте на дороге
В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин
ЕГЭ и пандемия COVID-19: рассказываем, как изменятся приемы в ВУЗы и что делать родителям
Баста нанес сокрушительный удар по русскому балету
Почему свое дело надо начинать в кризис?
Перевести исполнение заказов в режим онлайн: систему удаленной печати документов разработали в ДГТУ
В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19
В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо
Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора
В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров